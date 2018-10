Wat is de betrouwbaarste auto?

Discrimineren mag niet, maar in onderzoeken naar betrouwbare auto’s is het wel geoorloofd. Japanners komen opvallend vaak als winnaar uit de bus, terwijl Franse en Italiaanse auto’s als brekebeentjes gelden.

Je zou misschien verwachten – autofabrikanten doen hun kunstje immers al een tijdje – dat het aantal gebreken aan auto’s door de jaren afneemt. Maar het omgekeerde is het geval, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond, die jaarlijks onderzoek doet naar mankementen. ,,Het aantal storingen neemt toe. Wel verschuiven de problemen van de mechanica naar de elektronica.’’

Er zijn meerdere manieren om de zoektocht naar ‘de betrouwbaarste auto’ te beginnen. Een dappere poging komt uit Duitsland, waar de jaarlijkse ADAC Pannenstatistik een bron van informatie én vermaak is.

Rijgedrag

Die lijst is niet een-op-een naar Nederland te kopiëren, al was het maar omdat het rijgedrag per land varieert (Duitsers leggen bijvoorbeeld veel grotere afstanden af en de gemiddelde snelheid is hoger). Ook de staat van het wegdek en het klimaat spelen een rol. Daardoor zouden auto’s ook met andere problemen in een garage kunnen belanden.

Wel is de Duitse automarkt goed vergelijkbaar met de Nederlandse. In de jaarlijkse Pannenstatistik benoemt de ADAC per klasse (stadsauto’s, middenklassers) een aantal Tops und Flops. Voor elk onderzocht type is het aantal storingen per 1000 auto’s onderzocht. Bij de Tops staan diverse Toyota’s (dit jaar onder meer de Aygo, Yaris en Auris). In de categorie Flops valt vooral op dat de Fiat (500, Panda, Ducato) oververtegenwoordigd is.

Het mankementenonderzoek van de Consumentenbond is een uitvoerige online-enquête onder autobezitters; in 2017 – de meest recente lijst – waren dat er 10.000. Dat zijn niet alleen leden van de bond, wel valt op dat het aandeel van bezitters van stadsauto’s en compacte wagens groot is. Daarbij maakt de bond onderscheid naar de ernst van de problemen. Ernstige panne als ‘kon niet meer verder rijden’ telt zwaarder mee dan een kapot lampje.

Azië

De voornaamste conclusie van de Consumentenbond is duidelijk en al jarenlang hetzelfde: Japanse en Koreaanse merken zijn het betrouwbaarst. De Consumentenbond geeft, omgerekend naar het aantal pechgevallen, ieder automerk en –type een rapportcijfer. In 2017 stond in de fabrikantenlijst Suzuki op nummer 1 (rapportcijfer 8,7), nog voor Honda (8,5). De grote winnaar is de Toyota Verso-S met rapportcijfer 9,9 (zie kader).

Onderaan de ranglijst staan drie ‘Europeanen’. Want anders dan het cliché ‘Duits = degelijk’ zit zelfs Volkswagen bij de slechtst scorende merken. Ook de Franse merken Renault en Peugeot blijven probleemkinderen qua betrouwbaarheid.

Serieus

De Peugeot 5008 heeft de twijfelachtige eer om als allerslechtste (rapportcijfer 1,3, zie ook kader) uit het Consumentenbond-onderzoek te komen. De vraag hoe serieus consumenten zo’n onderzoek nemen bij de aankoop van een nieuwe auto is niet eenvoudig te beantwoorden, stelt Donat namens de Consumentenbond. ,,In onze onderzoeken geven consumenten aan dat ze erg merkentrouw zijn.’’

Ook een niet te onderschatten factor is het uiterlijk van een auto: in de categorie ‘sexy’ zal Toyota weer niet zo hoog scoren. Donat: ,,Het is bij sommige mensen dus wellicht ook een kwestie van smaak. Aan de andere kant merken we dat het mankementenonderzoek populair is. Ik geloof zeker dat er een groep is die zich daar wel degelijk door laat leiden. De wetenschap dat ‘Aziatische auto’s betrouwbaar zijn’ en ‘het slechte imago van Franse auto’s’ zal bij menigeen in het hoofd zitten.’’

Japan

De Japanse dominantie blijkt ook bij het Belgische consumentenplatform Test Aankoop. Uit de meest recente enquête onder 37.000 Europese automobilisten blijkt Lexus (onderdeel van het Toyota-concern) de winnaar, gevolgd door Honda, Porsche en – alweer – Toyota. Om de Japanse zegetocht nagenoeg compleet te maken is de nummer 5 Mitsubishi.

De auto’s die het vaakst naar de garage moeten, zijn Fiat, Alfa Romeo, Chrysler en Dodge. Van veel verder weg komt een andere top 5. Het jaarlijkse betrouwbaarheidsonderzoek van J.D. Power is in de VS toonaangevend. Toch is het niet te kopiëren naar Nederland, omdat in Amerika nu eenmaal andere merken dan in Europa domineren én omdat sommige typen auto’s er helemaal niet rondrijden, of onder andere namen. De laatste jaren doet J.D. Power ook onderzoek in Groot-Brittannië, en die enquête is beter te vertalen naar de Nederlandse markt. Op deze lijst is het Koreaanse Hyundai de grote winnaar, nog voor Suzuki en Kia.-

Betrouwbare beestjes

1. Toyota Verso-S

De allerbeste volgens het laatste Consumentenbondonderzoek, met het rapportcijfer 9,9. Vanwege het lage aantal storingen noemt de bond het ‘een raadsel’ waarom de Verso-S uit productie is genomen. Ook de Toyota Yaris (cijfer 9,4 vanaf bouwjaar 2014) is een uitblinker.

2. Mazda 2

Met een 9,4 hoort de Mazda 2 ook bij de toppers van de Consumentenbond. De Mazda’s scoren sowieso goed; alleen de Mazda 5 (cijfer 5,8) valt uit de toon.

3. Audi A4

In de ADAC-statistieken onder de Topmiddenklassers springen er maar liefst drie Audi-types positief uit: de A4, de A5 en de Q5. Ook bij de Consumentenbond scoort de A4 (vanaf bouwjaar 2011) een 8,1. Maar: waar ADAC ook de BMW 3-serie, 4-serie en de BMW X3 onder de paradepaardjes van de middenklassers schaart, scoort de oude BMW 3-serie (2005-2012) bij de Consumentenbond juist een onvoldoende: een 4,0.

4. Skoda Octavia

Het kan verkeren. Skoda, jarenlang kampend met een dubieus imago en tegenwoordig onderdeel van de Volkswagen Group, is volgens het Britse onderzoek van J.D. Power winnaar in de categorieën ‘compacte auto’s’ (Skoda Octavia) en ‘kleine SUV’s’ (Skoda Yeti).

Ook bij de Consumentenbond scoort de Octavia een mooi cijfer, een 7,8. Dit in tegenstelling tot het oude model (2004-2013), dat een magere 5,0 haalt.

5. Peugeot 208

Die arme Franse autobouwers krijgen er in de meeste pechstatistieken ongenadig van langs. Maar er is ook goed nieuws: in het meest recente J.D. Poweronderzoek (2018) komt de Peugeot 208 juist als allerbeste uit de test in de categorie ‘kleine auto’s’, nog voor de Hyundai i20 en Toyota Yaris.

Probleembakken

1. Peugeot 5008

Misschien handig om een all-in onderhoudsabonnement af te sluiten bij aankoop van een Peugeot 5008, die het in de Consumentenbond-test moet doen met een schamele 1,3. De auto heeft vooral veel problemen met de accu en de distributieketting. Overigens scoort ook de Peugeot 308 belabberd. De ADAC rangschikt de 308 onder de Flops.

2. Seat Altea (XL)

Heb je een afspraak aan de andere kant van het land? Dan is het voor Seat Altea-rijders aan te raden wat extra marge in te plannen, want volgens de Consumentenbond is de Seat Altea (overigens net als de Seat Ibiza) ‘notoir onbetrouwbaar’. Veel storingen in de categorie ‘moet direct naar de garage’. Cijfer: 2,4.

3. Renault Scénic

De ene test is de andere niet: bij de Consumentenbond scoort de Renault Scénic een magere 6, dus nog een voldoende, maar de ADAC is onverbiddelijk: deze auto valt dankzij veel motoren accuproblemen onder de flops.