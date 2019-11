Wat een herrie! Geldt voor motoren geen apk?

Deze auto uit 1925 is nog als nieuw

29 november Bij het online veilinghuis Vavato in het Belgische Sint-Niklaas wordt eind december een Minerva uit 1925 geveild. Het gaat om een zo goed als nieuwe auto van de ooit zo roemrijke Antwerpse autobouwer, die in de jaren 20 van de vorige eeuw grote internationale faam genoot. Omwille van die glorierijke geschiedenis wil de Nederlandse eigenaar de klassieker nu in België laten veilen.