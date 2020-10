‘Wat als een ambulance zonder sirene brokken maakt?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Rijden met optische en geluidssignalen geeft de bestuurder toestemming voor een zogenoemde vrije doorgang. Maar als blijkt dat de bestuurder roekeloos over een kruising is gereden, kan hij bij een ongeval wel degelijk volledig of mede aansprakelijk worden gesteld. Deze signalen rechtvaardigen geenszins dat het overige verkeer in gevaar mag worden gebracht. Zijn de signalen gedeeltelijk in gebruik, dan is de kans nog groter dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Want met alleen het zwaailicht aan kunnen andere weggebruikers een ambulance niet horen aankomen. We moeten ervan uitgaan dat de ambulancebestuurders zich hiervan bewust zijn: zij krijgen een professionele rijopleiding.”