Waarvoor is die groene lijn op de vluchtstrook?

Op vakantie in Frankrijk viel mij op dat langs een flink deel van de snelweg een dunne, groene lijn over de vluchtstrook loopt. Bij viaducten en bij op- en afritten buigt de lijn naar de berm en stopt dan. Na het viaduct komt de lijn weer uit de berm, en loopt dan verder over de vluchtstrook. Wat is de functie daarvan?

Die gekleurde lijn is het vulmiddel in een sleuf waarin een kabel is gelegd. Dankzij die opvallende kleur is makkelijker te zien waar de kabel in het asfalt loopt. Het gaat bijvoorbeeld om een kabel voor data-communicatie. Bij reparaties is zo makkelijker te achterhalen waar de kabel loopt. Verschillende kleuren kunnen ook duiden op verschillende soorten kabels. Ze vormen bijvoorbeeld een verbinding tussen apparatuur langs de weg, zoals praatpalen.