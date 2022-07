‘Waarom zijn brandstofprijzen nooit afgerond op een hele cent?’

met video Biden woest om recordhoge benzine­prij­zen VS: omgerekend 1,25 euro per liter

Overal op de wereld stijgen de kosten van benzine, en zo ook in de Verenigde Staten. Vandaag heeft de benzineprijs daar een recordhoogte aangetikt van, schrik niet, omgerekend 1,25 euro per liter. Biden heeft geen goed woord over voor de olieconcerns.

11 juni