‘Waarom worden snelheidscontroles gemeld op de radio?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Zonneklep­pen zijn niet voldoende, zorg altijd ook voor een zonnebril in de auto’

23 januari ,,In deze rubriek ging het laatst over dubbele zonnekleppen”, schrijft lezer Patrick de Jager vanuit Tasmanië. ,,Maar altijd een zonnebril in de auto hebben is een vereiste! Bij laagstaande zon in de winter is zelfs een zonneklep niet voldoende. Hier in Australië draagt men sowieso altijd shades.”