Waarom we altijd sneller willen zijn dan een ander

Veel minder verkeers­bon­nen door corona, wél meer smartphone-boe­tes

10 februari De politie heeft vorig jaar bijna 600.000 minder bonnen uitgedeeld dan in 2019. Wél steeg het aantal bonnen voor telefoongebruik in de auto en op de fiets flink. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vanmorgen bekend gemaakt. Door corona was het een stuk rustiger op de wegen.