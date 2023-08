Waarom staat er plotseling ‘Prezzo Medio’ bij alle Italiaanse tankstations?

Vakantiegangers in Italië kunnen sinds 1 augustus in verwarring raken bij Italiaanse tankstations. Daar staan sinds 1 augustus twee - of zelfs drie - prijzen vermeld aan de pomp. Wat betekenen de tarieven die onder de ‘Prezzo Medio’ vallen?