‘Waarom staan verkeerslichten standaard op rood?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Een slimme installatie constateert aan de hand van de bekende detectielussen in het wegdek of er wel of geen kruisend verkeer de verkeerslichten nadert. Is dat er niet, dan blijft het licht voor het doorgaand verkeer op groen staan en voor het kruisend verkeer op rood. Is de installatie niet met deze lussen uitgerust, dan zal deze telkens in de gebruikelijke cyclus afwisselen met rood en groen voor de verschillende rijrichtingen. Overigens staan op veel plekken de lichten op knipperend oranje in de late avond en nacht, als er weinig verkeer is. Dan wordt ervan uitgegaan dat de bestuurders zelf op basis van de voorrangsregels bepalen wie de kruising op mag rijden.’