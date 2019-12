Waarom sluiten autodeuren automatisch?

Deze automatische vergrendeling treedt meestal in werking vanaf een bepaalde rijsnelheid. Dit is bedoeld om de inzittenden te beschermen tegen carjacking (criminelen die het portier openen en dwingen je auto af te staan) of tasjesrovers die een tas van de achterbank willen graaien. Je kunt het systeem via de boordcomputer van de auto in- of uitschakelen.