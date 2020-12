Waarom Rolls-Royce ruim 7000 euro vraagt voor een stoeltje met slechts één poot

Het product heet Pursuit Seat en net als bij een echte Rolls zijn kopers vrij om de kleur van het leer te kiezen voor het deel waar je op zit, inclusief de optie om de kleur af te stemmen op de buitenkleur van je auto.

Het is kortom een kwaliteitsproduct met een onderstel van gepolijst aluminium en aan de onderkant bevindt zich een uitschuifbare spike voor meer stabiliteit op zachte grond. Als leuk extraatje is er zaklamp verborgen in de ‘stoel’ voor als je even ergens in het donker wil gaan zitten.

Volgens Rolls-Royce is het ‘een perfecte plek om een drone vanuit te besturen, een landschap te schilderen of gewoon even te pauzeren om het uitzicht in je op te nemen. ‘De Pursuit Seat is het nieuwste accessoire dat is ontworpen om de lifestyle-ervaring te verbeteren’, aldus het persbericht.

Het antwoord op de vraag waarom Rolls-Royce denkt dat dit campingstoeltje ruim zeven mille waard is, is helaas wat minder verheven. Ten eerste malen kopers die net enkele tonnen voor een nieuwe Rolls hebben uitgegeven niet om een paar duizend meer of minder. En ten tweede is het alternatief nog veel duurder. Want voor de Cullinan Viewing Suite - een nog zinlozer setje van twee stoelen dat zich op de opengeklapte achterklep bevindt - vraagt Rolls-Royce omgerekend dik € 16.500.

Volledig scherm De nog veel duurdere Cullinan Viewing Seat © Rolls-Royce

