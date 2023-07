Waarom rijden niet meer auto’s op lpg?

Vraag: ‘Waarom rijden nog maar zo weinig auto’s in Nederland op lpg? In Italië zijn er bijvoorbeeld heel veel. Ik begrijp dat lpg een schonere brandstof is dan diesel en Euro 95. Het is ook nog steeds op veel plekken in Nederland langs doorgaande wegen te verkrijgen. Is dit niet een brandstof die als overgangsmiddel in de energietransitie meer aandacht zou mogen krijgen?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Lpg is zeker interessant als autobrandstof en moet dus niet vergeten worden. Het is relatief schoon en beslist een betaalbaar alternatief. De uitstoot van CO2, NOx en fijnstof is lager dan bij een benzineauto. Bovendien is autogas goedkoper. Terwijl je voor een liter benzine momenteel rond de 2,10 euro betaalt, kost een liter lpg nog geen euro.

Je betaalt wel meer wegenbelasting in vergelijking met een benzineauto. De lpg-installatie maakt een auto namelijk zwaarder, waardoor hij in een hogere tariefklasse valt. Als je een lpg-installatie in je auto hebt gebouwd, moet je dit ook melden bij je verzekering. Zowel de waarde van je auto als het gewicht stijgt en beide zijn van invloed op de verzekeringspremie.

Deze en andere haken en ogen aan het rijden op autogas houden blijkbaar veel automobilisten tegen. Zo is lpg lang niet in alle landen gemakkelijk verkrijgbaar. Begin dit jaar kon je bij 922 tankstations in Nederland terecht, maar in buurland België gaat het al meteen fout met slechts 367 lpg-tankstations.

Je hebt in je benzineauto een aparte lpg-installatie nodig om op autogas te kunnen rijden. Vroeger leverden veel autofabrikanten die ‘af fabriek’, maar tegenwoordig biedt eigenlijk alleen Dacia ze nog ingebouwd aan. Omdat er in Europa nu eenmaal veel minder vraag naar is dan vroeger.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto van een ander merk zal je dus zo’n installatie moeten laten inbouwen. Reken op inbouwkosten tussen de 1500 en 3000 euro, dus het duurt wel even voordat je die investering eruit hebt. Verder moet de auto met ingebouwde installatie worden gekeurd door de RDW: het kentekenbewijs wordt aangepast.

Nog iets om rekening mee te houden: de extra tank die nodig is voor het autogas wordt tegenwoordig meestal onder de bagageruimte ingebouwd, op de plek voor het eventuele reservewiel. Dat moet er dus uit en sommige automobilisten vinden dat niet fijn.

Verder zijn sommige parkeergarages verboden voor auto’s op lpg. Dat geldt ook voor sommige tunnels en bijvoorbeeld de autotrein die door de Kanaaltunnel tussen Frankrijk naar Groot-Britannië rijdt.

Tot slot is het de vraag of jouw lpg-auto straks wel zo gewild is als je er uiteindelijk weer vanaf wil. Zeker nu de komende jaren steeds meer auto’s hybride of volledig elektrisch zullen zijn, kan de vraag afnemen en dus ook de restwaarde. Want hoe schoon ook, lpg is en blijft een brandstof. Terwijl je met een volledig elektrische auto helemaal zonder uitlaatgas kan rijden.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: