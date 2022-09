Waarom Queen Elizabeth als enige in Engeland mocht rijden zonder rijbewijs

De overleden vorstin heeft altijd een voorliefde gehad voor 4X4-auto's. Wellicht omdat haar eerste auto een Austin K2/Y was, een ambulancevoertuig dat ze zou hebben gebruikt tijdens haar dienst in de Tweede Wereldoorlog, toen ze nog een prinses was.

Land Rover

Vervolgens was ze tientallen jaren in of nabij Land Rover Defenders te vinden. Sinds de jaren 60 reed ze in de onverzettelijke 4X4's en ze was ook aanwezig bij de opening van de motorfabriek van Land Rover in 2014. Volgens Britse royalty-watchers was haar favoriete Land Rover een Defender 110 TD5 uit 2020. In die auto is ze ook het vaakst gezien.