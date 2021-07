Waarom plotseling iedereen in Duitsland weer een occasion met dieselmotor wil

VIDEO Chauffeur Nathan (55) is ‘ambulance­k­le­vers’ spuugzat: ‘Bij de politie flikken ze dit niet’

29 juni Bumperkleven achter een ambulance die met 140 kilometer per uur onderweg is naar een noodgeval. Het is een van de grootste ergernissen en angsten van de ambulancechauffeurs. Officier van Dienst Nathan Waller maakte het onlangs mee op de A16 bij Dordrecht. ,,Als ik had moeten remmen, was het faliekant misgegaan.”