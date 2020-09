‘Waarom moet je voor dieselauto’s meer wegenbelasting betalen?’

Wat betekent een groen zwaailicht?

Kan ik mijn cabrio wel zo lang open laten staan?

Niek Schenk: ,,De verzekering weet dat het om een open auto gaat en zal daar dus in de regel niet moeilijk over doen. Als de onderdelen in of aan een auto zijn gedekt tegen diefstal of vernieling, dan is dat bij een cabrio niet anders. Denk aan diefstal van een beeldscherm, dat deel uitmaakt van het dashboard, of van een airbag. Maar ik zou dit wel beperken tot hooguit een paar uur. Nog afgezien van de kans op een regenbui, kunnen kwaadwillenden het interieur beschadigen. En de verzekering kan wel degelijk lastig gaan doen als de auto langer dan een dag openstaat. Al helemaal als er ook nog spullen in zijn achtergebleven.”