Waarom je in Amerika nooit voor een brandkraan moet parkeren

Verkoop Tesla 3 duikelt van 12.000 naar 36 stuks per maand

20:16 Hoe groen is de Nederlandse automobilist? Het fiscale voordeel van elektrisch rijden is dit jaar gehalveerd en de verkoop van elektrische auto's stort geheel in. Tesla verkocht van de Model 3 in december ruim 12.117 exemplaren; deze maand tot dusver 36 stuks.