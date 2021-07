Waarom je deze nieuwe Toyota niet mag doorverkopen

In de clausule wordt verwezen naar mogelijke inbreuken op financiële en internationale handelswetten, maar er staat ook dat ‘een doorverkoop kan leiden tot grote problemen die een bedreiging vormen voor de veiligheid in de wereld’. Anders gezegd: Toyota zit er mee in zijn maag dat terroristen geregeld in Land Cruisers te zien zijn en dat doet het imago geen goed.

Er is zelfs een complete oorlog naar Toyota’s vernoemd, omdat met name de pick-ups van het merk er zoveel in werden gebruikt. Terroristen zijn ongetwijfeld gecharmeerd van de nieuwste Land Cruiser, al is het wel opmerkelijk dat zo’n verkoopverbod dan niet voor een gelijkwaardig model als de Hi-Lux geldt. Toyota zou extra letten op mensen die er meer dan één bestellen, omdat die uiteraard meer kans maken om in een van bovenstaande categorieën te vallen.