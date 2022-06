Waarom je auto langzamer is op hete dagen en meer verbruikt

Hoe belangrijk koude zuurstof is, blijkt wel uit de vermogenstoename die een zogeheten intercooler mogelijk maakt. Turbomotoren blazen extra lucht de motor in via een razendsnel draaiend schoepenradje, maar omdat die lucht warm wordt, is het effect niet optimaal. Daarom hebben veel turbomotoren een intercooler, die de lucht koelt en dat leidt tot veel betere prestaties.