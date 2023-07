waarom je altijd moet plassen voor een autorit: medisch medewerker onthult de verrassende reden

Een zorgverlener heeft de verrassende reden onthuld waarom je altijd naar het toilet moet voordat je een lange autorit maakt. Nicholas Romano, een arts-assistent in opleiding, plaatste vorige maand over het onderwerp een TikTok-video die viraal ging.

Hij vertelt in de video dat plassen voor een autorit je een betere overlevingskans kan geven als je ooit een ongeluk krijgt. De kans op een blaasruptuur wordt volgens Romano namelijk met een lege blaas enorm verkleind wanneer je een ongeluk krijgt. ,,Dit komt omdat je blaas als een ballon is: als je plast laat je de ballon leeglopen en als je je plas ophoudt, blaas je hem op”, aldus Romano.

Volle blaas gevoeliger voor letsel

Wanneer je een auto-ongeluk krijgt met een gevulde blaas, is de kans dus groter dat hij scheurt, beweert hij. Zelfs als je een veiligheidsgordel draagt, kan deze in een volle blaas drukken, waardoor je blaas scheurt. Zijn beweringen worden gestaafd door het medische magazine Medscape, dat meldt dat een volle blaas inderdaad gevoeliger is voor letsel dan een lege.

Potentieel dodelijk trauma

Hoewel blaastrauma in het verleden altijd dodelijk was, bieden een tijdige diagnose en snelle behandeling tegenwoordig uitstekende resultaten. Het gaat bij een blaasruptuur om een scheur aan de onderkant of zijkant van de blaas, waardoor urine lekt in de weefsels rond de blaas. Als een gescheurde blaas onbehandeld blijft, kan dit leiden tot ernstige complicaties, zoals infecties door urine die in de buik lekt, sepsis en nierfalen, waardoor je nog altijd kunt overlijden.

Draag veiligheidsgordel niet over je buik

Een gescheurde blaas is relatief zeldzaam en wordt meestal veroorzaakt door trauma, zoals een auto-ongeluk. Symptomen zijn volgens de Urology Care Foundation onder meer bloed in de urine, moeite met urineren, zwakke urinestraal, pijnlijk urineren, koorts en ernstige pijn in de onderrug. De stichting raadt aan om een veiligheidsgordel over je heupen te dragen in plaats van over de buik om scheuren in je blaas tijdens een auto-ongeluk te voorkomen.

