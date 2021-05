Waarom in deze stal dertig jaar lang bijna honderd taxi's staan weg te kwijnen

De auto die bliksem­snel optrekt, wordt steeds goedkoper

26 april Tot voor kort had je een krachtige sportauto nodig om bliksemsnel op te trekken. Van 0 naar 100 kilometer per uur binnen 4 seconden, dat konden alleen dure auto's met een grote benzinemotor en heel veel pk's. Maar de elektrische auto brengt daar verandering in. De snelle wagen wordt steeds goedkoper.