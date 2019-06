Waarom het niet opvalt dat de Renault Clio helemaal nieuw is

VideoDe Renault Clio was de afgelopen jaren een van de meest verkochte auto's in Nederland. De nieuwe generatie lijkt als twee druppels water op zijn voorganger, maar is wel degelijk helemaal nieuw. Bijzonder zijn het moderne interieur, met een voor deze klasse uitzonderlijk groot beeldscherm, én een slimme hulp die het rijden in files gemakkelijker maakt.

Volledig scherm Je moet wel even goed kijken om te kunnen zien dat dit de nieuwe Clio is. © Renault

Eigenlijk best logisch dat Renault het aanzien van de Clio nauwelijks heeft gewijzigd. Tot afgelopen jaar wist Renault elk jaar meer Clio’s te verkopen dan het jaar ervoor. En da’s bijzonder, zeker als je weet dat de vierde generatie al in 2012 op de markt kwam.

De nieuwe Clio mag dan sterk lijken op zijn voorganger, de carrosserie is compleet nieuw. Niet één stukje plaatwerk komt overeen met dat van het vorige model. Laat je dus niet misleiden door de beperkte veranderingen aan het uiterlijk van deze vijfde generatie Clio: de auto is er ontegenzeggelijk op vooruit gegaan. Door dunnere stoelen te monteren bijvoorbeeld, is meer binnenruimte ontstaan. Terwijl de auto nu 1,2 cm korter is.

Renault heeft zichtbaar veel energie gestoken in het volwassen maken van het interieur. Dat zie je aan de gekozen kunststoffen, de strakke pasvormen én aan de eigentijdse vormgeving van het dashboard. De materialen waarmee het dashboard is opgebouwd, zijn van hetzelfde kwaliteitsniveau als bij de Volkswagen Polo. Je zit goed achter het stuur, met gelukkig niet van die hele dikke raamstijlen aan weerszijden van de voorruit.

Renault levert een tot wel 9,3 inch groot scherm voor het multimediasysteem, dat bovenop het dashboard staat. Renault is nooit een uitblinker geweest in het creëren van goed functionerend infotainment, maar dit nieuwe systeem werkt uitstekend. De nieuwe Captur, die Renault later dit jaar lanceert, krijgt het forse scherm ook. De menustructuur doet een beetje denken aan een iPad.

Tamelijk irritant zijn nog wel de akoestische waarschuwingen die de Clio soms voortbrengt. Renault is een meester in het componeren van rare toontjes, zoals ook blijkt uit het merkwaardige geluid van de parkeersensoren.

Platform

Hét onderdeel waar autofabrikanten bij productlanceringen graag over spreken, het platform, is eveneens hartstikke nieuw. Waarschijnlijk zal geen consument deze technische basis (CMF-B genoemd) ooit zien, maar Renault zegt dat hij in de nabije toekomst als fundament voor meer nieuwe modellen zal worden gebruikt.

Het nieuwe platform moest er ook komen met het oog op de E-Tech: een nieuwe Clio-variant met hybride aandrijflijn. We konden er nog niet mee rijden, simpelweg omdat de productie nog niet is gestart, maar inmiddels is duidelijk dat het gaat om een vrij conventioneel hybride-systeem. Een accu van 1,2 kWh levert energie aan twee elektromotoren, die de benzinemotor vooral in stadsverkeer ondersteunen. Zowel bij het remmen als bij het uitrollen slaat het regeneratiesysteem energie op in de accu, die de Clio E-Tech later weer gebruikt bij het accelereren. Het is niet mogelijk om het hybride-systeem zelf via een kabel en een laadpunt bij te laden. Volgend jaar komen versies van de nieuwe Renault Captur en de Mégane met een soortgelijk hybride-systeem, maar dan met bijlaadfunctie. Dat worden dus ‘plug-ins’ met een stekker.

Driecilinder

De basisversie van de nieuwe Clio heeft een 100 pk driecilinder motor. Het merendeel van de instapversies in dit zogenoemde B-segment heeft minder vermogen. En dan heeft die nieuwe 1.0 TCe motor ook nog eens een fijne karakteristiek: hij reageert lekker kwiek op bewegingen van het gaspedaal. De prijs van €17.290 die Renault aan de basisversie hangt, is redelijk. Immers, die andere topper in zowel Nederland als Europa, de Volkswagen Polo, kost meer en levert in de basis minder vermogen. Het leeuwendeel van de Clio’s zal Renault in Nederland leveren met de 1.0 driecilinder. Wil je meer, dan is er de 130 pk viercilinder. Renault zet die TCe 130 in de markt als een enigszins sportieve auto, met een prijs van minimaal €23.690. De populariteit van diesels daalt in Nederland en toch staat er nog een Clio 1.5 dCi in de prijslijst. Interessanter voor ons land is waarschijnlijk de LPG-versie die later beschikbaar komt. En voor de sportievelingen heeft Renault bevestigd dat er ook weer een R.S.-versie komt; het Franse bommetje onder het Clio-label.

Filehulp

In de nieuwe Clio zijn flink wat rijhulpsystemen te vinden, waarbij de meest interessante het Highway & Traffic Jam Companion is. Een ingewikkelde naam voor een intelligente cruise-control. Je stelt die in op bijvoorbeeld 120 km/u, en de Clio zal die snelheid vasthouden of afremmen tot stilstand. Gaat het verkeer voor je weer rijden, dan accelereert de Clio mee tot de ingestelde 120 km/u, zonder dat je daar als bestuurder enig omkijken naar hebt. Bovendien houdt de auto de wegmarkering in de gaten en helpt zodoende de bestuurder in de juiste rijstrook te blijven. De filehulp functioneert alleen bij een Clio met automaat omdat er nu eenmaal automatisch moet worden op- en teruggeschakeld. Een automatisch noodremsysteem zit standaard op elke nieuwe Clio, zoals dat ook voor elke VW Polo geldt.

Volwassener

Door een stijvere wielophanging aan de voorzijde voelt de Clio volwassener aan tijdens het rijden. Het wat ‘rammelige’ onderstel van de vorige Clio is verleden tijd. Binnenin doe je diezelfde ervaring op. Dit in combinatie met acceptabele prijzen, een keurige standaarduitrusting en een fijne basismotor maken van deze vijfde generatie vermoedelijk opnieuw een verkooptopper.

Volledig scherm Renault Clio © Renault

Volledig scherm Renault Clio © Renault

Volledig scherm Renault Clio © Renault