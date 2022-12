Waarom hebben verkeerslichten nog steeds drie lampen?

Talloze automobi­lis­ten maandagoch­tend te laat door horror­spits (en ook tijdens daluren zijn er problemen)

Door een ongeval met drie vrachtwagens en enkele auto’s was de A27 bij Utrecht maandagmorgen urenlang gestremd. Voor automobilisten was het een horrorspits: ze waren soms uren later op hun bestemming. Het ongeluk was een incident, maar het kan zo opnieuw gebeuren. De wegen rond Utrecht lopen namelijk weer helemaal vol. Niet alleen in de spits, maar nu ook in de ‘stille uren’ overdag.

28 november