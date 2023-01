Waarom hebben tunnels van die irritante gele en oranje lampen?

Nog een laatste ritje met de haren los voor het ingaan van de helmplicht: ‘Nee, ik vind het helemaal niks’

De haarkleur van een scooterrijder is vanaf 1 januari niet meer te zien. Het dragen van een helm is dan ook verplicht voor de bestuurders van scooters die 25 kilometer per uur gaan. Voor de veiligheid. Niet iedere eigenaar van de tweewieler is blij met de nieuwe regelgeving. ‘Deze gaan al zo langzaam.’

31 december