Waarom hardleerse automobilisten zonder rijbewijs keer op keer wéér de weg op kunnen gaan

AUTOTEST Test Nio ET7: in zes minuten wissel je een lege batterij om voor een volle

De Chinese nieuwkomer Nio ET7 is in veel opzichten uniek. Bovenop het dashboard zit een poppetje dat veelvuldig met de bestuurder communiceert. Bovendien is dit de enige elektrische auto waarbij je het batterijpakket in een paar minuten kunt verwisselen.

12 januari