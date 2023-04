Waarom geven veel automobilisten geen richting aan?

Vraag: Het valt mij steeds vaker op dat automobilisten geen richting meer aangeven. Terwijl het zo gemakkelijk is: hendel naar beneden voor linksaf en omhoog voor rechtsaf! Wordt er tijdens de rijles niet meer op gelet of is het nonchalance? Zelfs de politie heeft er moeite mee en geeft geen richting aan bij het verlaten van de snelweg. Ik denk niet dat u dit kunt oplossen, maar wil het wel graag onder de aandacht brengen.

De verkeersregels en de wet zijn er duidelijk over en ik heb de indruk dat er ook in de rijopleiding voldoende aandacht aan wordt besteed. Maar in de auto zijn veel bestuurders tegenwoordig met andere dingen bezig, waardoor de scherpte in de rijstijl minder wordt. Zo leidt een telefoongesprek, ook al is dat handsfree, al gauw tot minder concentratie. Ook kijken bestuurders vaker op schermen, bijvoorbeeld om de aanwijzingen van het navigatiesysteem te zien, of ze luisteren aandachtig naar muziek of een podcast.