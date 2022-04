Waarom Engeland en Nederland binnenkort afscheid nemen van dit ‘misleidende’ verkeersbord

Het is een van de meest herkenbare afbeeldingen van de industriële revolutie, maar het symbool van de stoomtrein dat automobilisten moet waarschuwen voor een overweg zonder slagboom dreigt in Engeland en Nederland binnenkort te verdwijnen.

Het bord met de stoomtrein waarschuwt verkeersdeelnemers voor een onbewaakte overgang, maar het Britse ministerie van Verkeer en Waterstaat vreest dat vooral jongere bestuurders het ‘historische’ symbool mogelijk niet meteen zullen begrijpen. En daarom moeten de borden, op termijn, weg.

De aandacht voor de borden en het gevaar dat ze mogelijk met zich meebrengen komt volgens de Britse krant Daily Mail deels voort uit de hausse in online winkelen, waardoor tegenwoordig veel meer jonge bezorgers onderweg zijn om pakketjes te bezorgen. Het ministerie wijst in dit geval ook op twee ongevallen in het recente verleden bij onbewaakte overgangen. In een rapport uit 2005 werd ook al eens gewezen op de gevaren van ‘onduidelijke borden in gebieden met veel buitenlandse voertuigbestuurders’.

‘Toeristische attractie’

In 2013 bleek uit een Britse enquête al dat sommige respondenten het bord in verband brachten met ‘een stoomtrein, mogelijk een toeristische attractie’, terwijl anderen ‘aannamen dat de trein langzaam zou rijden’. Dat is echter niet het geval, want de oversteekplaatsen worden ook gebruikt door hogesnelheidstreinen. Het Britse spoorwegnet telt zo'n 3000 van deze onbewaakte overgangen.

Ook in Nederland en België wordt het verkeersbord op een aantal plekken nog gebruikt om een onbewaakte overgang mee aan te duiden, maar dan wel altijd in combinatie met andere waarschuwingstekens en -symbolen. Nederland telde vorig jaar nog zo’n 219 onbewaakte overwegen, maar de overheid wil er vanaf en probeert in versneld tempo afscheid te nemen van deze overgangen. Ze zouden volgens het ministerie ‘niet meer van deze tijd zijn'. Ook in Nederland heeft het bord van de stoomtrein dus zijn langste tijd gehad, alleen om een andere reden.

