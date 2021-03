Waarom deze vermoeid ogende Volvo mogelijk toch 20 miljoen dollar waard is

Deze donkerblauwe Volvo V70 staat te koop voor maar liefst 20 miljoen dollar. Dat is het equivalent van zo’n 16.850.000 euro. Een belachelijk hoog bedrag, maar toch is de auto voorzien van een uiterst waardevol element.

Het bedrag van bijna 17 miljoen euro heeft niets met de Volvo zelf te maken, maar alles met het kenteken. In veel landen zijn individuele, zogenaamde ‘vanity plates’ verkrijgbaar. In sommigen landen, zoals de VS of Australië, wisselen deze prominente kentekenplaten soms van eigenaar voor bedragen van ver boven de miljoen euro.

Op het kenteken van deze Volvo staat uitsluitend: ‘NEW YORK’ te lezen. Het is daarmee de eerste, enige - en vooral de enige legale - ‘New York’-kentekenplaat in New York. Volgens de verkoper dateren de zeldzame platen uit de late jaren 70, toen de Amerikaanse staat New York dit kenteken introduceerde. Sindsdien zijn ze in familiebezit - zeker ook omdat de eigenaren speculeerden op een forse waardestijging. Nu is de unieke kentekenplaat voor het eerst te koop.

De kentekenplaat is niet gebonden aan een specifieke auto - de advertentie vermeldt uitdrukkelijk dat deze volledig overdraagbaar is aan de nieuwe eigenaar en ‘voor bijna alle voertuigen kan worden gebruikt’. Replica’s worden al lang verkocht in souvenirwinkels in heel New York City, maar alleen dit origineel is goedgekeurd voor het wegverkeer. Het kenteken is ongetwijfeld vele tonnen waard en wellicht miljoenen, maar de kans is groot dat 20 miljoen te hoog gegrepen is.

Volledig scherm Volvo V70. © duPont Registry

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.