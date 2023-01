Waarom de Toyota Prius nu plotseling wél de show steelt

AutotestDe Toyota Prius had vijf generaties nodig om zich te ontpoppen van lelijk eendje tot mooie zwaan. Het nieuwe model is binnenkort te koop, en dat werd tijd. Want het goudhaantje van Toyota leek de laatste jaren flink wat van zijn glans te hebben verloren.

Met ruim 22 miljoen verkochte exemplaren sinds 1997 is de Prius al bijna 30 jaar de ruggengraat van het hybride-aanbod van Toyota. Het model groeide uit tot één van de steunpilaren van Toyota en één van de meest succesvolle auto’s ooit van het Japanse merk.

Het was destijds een moedige beslissing van het van nature risicomijdende merk om met dit model op de markt te komen, want de concurrentie zag niets in een hybride. Twee verschillende motoren aan elkaar koppelen zou auto’s nodeloos complex, onbetrouwbaar en duur maken en het extra gewicht van accu's en een extra motor deed een eventuele brandstofbesparing ongetwijfeld teniet.

Volledig scherm Toyota Prius © RV

Maar Toyota zette door en de Prius groeide aldus uit tot dé pionier van de hybride-technologie. Hij werd bovendien onder een gunstig gesternte geboren. Want ondanks zijn uitstraling van een nat washandje werd de Prius al snel dé lieveling van filmsterren en klimaatactivisten. Filmsterren als Leonardo di Caprio en Cameron Diaz omarmden de kleine anti-held vanwege het milieuvriendelijk imago dat de auto had. En ook in de jaren daarna had hij het tij mee. Wereldwijd omarmden taxichauffeurs de Prius vanwege zijn lage verbruik en goede bouwkwaliteit. Toyota had de auto namelijk extreem solide gebouwd, bang als ze waren dat anders niemand de auto met zijn ingewikkelde techniek zou kopen.

Veel concurrentie voor de Prius - ook in eigen huis

Later kwam daar op een flink aantal plekken op de wereld de fiscale stimulatie bij, waardoor je soms voor een appel en een ei een Prius kon kopen of leasen. Het leek kortom wel of de auto het geluk aan zijn kont had hangen. Maar bij de laatste generatie, die in 2016 werd geïntroduceerd, leek er een einde te komen aan het succesverhaal. Automobilisten die het milieu een warm hart toedragen waren inmiddels doorgeschakeld naar volledig elektrische auto’s, subsidies werden teruggedraaid en de Prius kreeg veel concurrentie - niet in de laatste plaats in eigen huis, van veel praktischere hybride-modellen als de Corolla en RAV4.

Volledig scherm Toyota Prius © RV

De ingenieurs van Toyota vroegen zich dan ook vertwijfeld af hoe het nu verder moest. ,,We hebben zelfs getwijfeld of we van de Prius een volledig elektrische auto moesten maken”, zegt projectleider Oya Satoki. ,,Maar we wilden hem betaalbaar houden en daarom besloten we de auto zo zuinig mogelijk te maken.”

Mooie wigvorm

Iets wat gezien het officiële verbruik van 0,8 liter per 100 kilometer gelukt is. Maar er schoot de mannen kennelijk nog iets te binnen, want ze konden van de Prius deze keer ook gewoon eens een mooie auto maken. En dus verdwenen de ridicuul kleine wielen, kreeg de auto een mooie wigvorm met dikke flanken en moderniseerden ze het interieur behoorlijk.

Het gaat te ver om te zeggen dat de vernieuwingen de auto begeerlijk maken, maar het valt niet te ontkennen dat hij nu zijn geitenwollensokken-imago definitief kwijt is. Aan het nieuwe model is eigenlijk alles beter, behalve de hoofdruimte. Omwille van de Cw-waarde (minimale luchtweerstand) werd het dak verlaagd, waardoor personen boven de 1,90 meter - zowel voorin als achterin - al snel met hun kruin tegen het dak schuren. De nieuwe stuurkolom oogt ook wat groot en komt ver naar je toe, waardoor het interieur een minder ruime indruk biedt dan zijn voorganger. En toch is het nieuwe model een verademing in vergelijking met zijn voorganger, die eigenlijk in 2016 al was voorzien van een achterhaald interieur.

Volledig scherm Toyota Prius © RV

Ook het rijden is meer dan een sprong vooruitgegaan. Waar de vierde generatie een lawaaiig en dreunend onderstel had, zwaar aanvoelde en een vage besturing kende, rijdt het nieuwe model verfijnd en lichtvoetig. Vooral in de bochten blijkt de wegligging aanzienlijk verbeterd. Ondanks de sportstand wordt deze Toyota nooit uitdagend, maar het is zonder meer een prettig sturende auto geworden. Ook qua vermogen valt er niets te klagen, want met een vermogen van 223 pk en een sprint van 0-100 in 6,7 seconden is deze hybride net zo snel als een Porsche 911 uit de jaren tachtig.

Cvt-bak bleef

Wat bleef, en waar Toyota omwille van het brandstofverbruik niet vanaf wilde, is de cvt-bak. Deze ‘continu variabele transmissie’ zorgt ervoor dat de motor zo lang mogelijk op een zo constant mogelijk toerental draait, waardoor het brandstofverbruik daalt. Keerzijde is dat je - vooral bij het dieper intrappen van het gaspedaal - wordt geconfronteerd met een voor sommigen irritant overkomend hoogtoerig motorgeluid. Wanneer je het van de zonnige kant wilt bekijken, zou je kunnen zeggen dat je mede hierdoor het racen wel uit je hoofd laat, wat weer een positief effect heeft op je benzineverbruik. Als je normaal rijdt, is het monotone gezoem bovendien nauwelijks hoorbaar.

Volledig scherm Ook de nieuwe Toyota Prius is leverbaar met zonnedak voor extra actieradius. © Toyota

In Europa is de 1600 kilo wegende Prius nu uitsluitend leverbaar als plug-in variant. Een logische keuze, gezien het grote aantal laadplekken, vooral ook in Nederland. Bovendien kan de consument al stekkerloze hybride aandrijftechniek krijgen in modellen als de Corolla Cross of de CH-R. Toyota meldt dat de Prius plug-in op een volle accu 69 kilometer kan afleggen zonder dat de benzinemotor in actie hoeft te komen. Dat is 50 procent meer dan zijn voorganger. Daarmee komt de gemiddelde forens in Nederland gemakkelijk naar zijn werkplek en terug. Het blijft bovendien mogelijk om te kiezen voor een dak dat voorzien is van zonnepanelen, waarmee volgens Toyota tot 8,7 kilometer per dag aan stroom kan worden opgewekt.

De nieuwe Toyota Prius is leverbaar vanaf de zomer, voor prijzen die naar verluidt beginnen rond de 50.000 euro.

