Waarom de Action met deze enorm grote trailers rijdt

Niet hoger dan standaard trailer

In werkelijkheid zijn de 13,60 meter lange trailers niet hoger dan standaard opleggers. Dat ze zo groot lijken, komt omdat ze verder doorlopen naar onderen. Op die manier kan ook lading worden meegenomen tussen de wielen. Op deze manier is er volgens Burgers ruimte voor 52 Europallets of 41 zogeheten Pool-pallets in een 3-assige uitvoering. Dat is 60 procent meer dan een standaard oplegger.