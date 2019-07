Waarom BMW een 5 Serie met Formule 1-motor bouwde

Tot nu toe was bekend dat McLaren twee Ultima’s gebruikte voor het testwerk. De ene kreeg een V8 van Chevrolet en de andere kreeg de V12 van BMW. Maar dat voor het testwerk ook een BMW 5 Serie werd gebruikt, was tot nu toe niet bekend. Het bestaan van het bizarre prototype werd onthuld door David Clark, destijds verantwoordelijk voor de straatauto’s van McLaren. Dat deed hij in The Collecting Cars Podcast , de podcast van Top Gear -presentator Chris Harris.

Clark heeft ook met het prototype gereden. ,,Het was een gestoorde auto”, gaf hij toe. En dat is niet zo vreemd, want ook al was de basis een M5: een V12 met meer dan 600 pk met de potentie om 386,5 km/u te rijden is in geen enkele straatauto gemakkelijk te temmen. De grote vraag is natuurlijk of we de speciale BMW ooit te zien of te horen krijgen.