Waar moet ik op letten bij de banden van mijn caravan of aanhanger?

Banden die ouder zijn dan zes jaar moeten vervangen worden, omdat er door uitdroging en veroudering kleine scheurtjes in de band kunnen ontstaan. Let ook altijd op de bandenspanning: de vereiste spanning van caravanbanden is vaak een stuk hoger dan van het trekkende voertuig. Een ander belangrijk aandachtspunt is het draagvermogen. Is het draagvermogen van de banden voldoende voor het gewicht van de caravan, inclusief belading?

Kan ik met caravan- of aanhangerbanden doorrijden tot ze versleten zijn?

In verreweg de meeste gevallen luidt het antwoord: nee. De meeste caravanbanden en aanhangerbanden van zes jaar oud hebben nog voldoende profiel, maar zijn dan dus wel aan vervanging toe.

Wat moet ik doen als ik mijn caravan of aanhanger voor langere tijd in de stalling zet?

Caravans en aanhangers staan het grootste deel van het jaar stil. Het gevolg is dat er een grote kans is op een vlakke kant op de band. Dit zogenoemde flat-spotting veroorzaakt trillingen als je rijdt. Je vermindert de kans op flat-spotting door de bandenspanning in de stalling tot maximaal 3,5 bar te verhogen of de aanhanger met de wielen van de grond te stallen. Je beperkt de veroudering van de banden door een caravan of aanhanger koel, donker en in een geventileerde omgeving te stallen.

Wat zijn de voordelen van de montage van bestelwagenbanden of XL-banden onder mijn caravan?

Voor een caravan of aanhanger met een maximum aslast tot 1200 kilogram volstaan normale personenautobanden. Bij een hogere maximum aslast is het raadzaam om te rijden op versterkte personenautobanden (aanduiding: XL, van extra load, of ‘Reinforced’) of op bestelautobanden. Deze banden hebben een hogere sterkte en zijn minder gevoelig voor zijwind en veroudering.

