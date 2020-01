VW-topman: ‘Volkswagen moet niet als Nokia eindigen’

Er zijn goede ontwikkelingen bij Volkswagen, maar de tijd van de klassieke autofabrikanten is voorbij, was de boodschap van Diess donderdag tegen zijn managers. De financiële krant Handelsblatt publiceert een transcriptie van de toespraak van de topman. ,,De toekomst van Volkswagen ligt in de digitale technologiegroep, en alleen daar. En we zullen een extra inhaalslag nodig hebben om al het potentieel in de groep hiervoor te mobiliseren.”

Volgens hem moet 2020 tonen hoe wendbaar en responsief Volkswagen is geworden. ,,Zijn we snel genoeg? Het eerlijke antwoord is: misschien, maar het wordt steeds kritieker. Als we in het huidige tempo doorgaan, wordt het erg krap.” De topman verwees naar Tesla, dat inmiddels een hogere marktwaarde heeft dan Volkswagen, volgens Diess omdat de auto dankzij internetverbindingen in de toekomst het belangrijkste mobiele apparaat wordt. Ook trok hij een parallel met Nokia, dat volgens hem tijdens de hoogtijdagen al praktisch dood was, omdat het niet op tijd inzag dat de functie van de telefoon fundamenteel ging veranderen.