VW Golf laat zijn GTI-badge weer schijnen

Rij-impressieDe Golf GTI was de afgelopen jaren als een zelfvoldane atleet op leeftijd die het vooral van zijn reputatie moest hebben. Een tikkeltje te zwaar, minder scherp en allang ingehaald door de concurrentie. Maar nu is de legendarische GTI terug: scherper, sneller en hongeriger dan ooit tevoren.

GTI-fans van het eerste uur hadden de sportieve Volkswagen allang afgeschreven. Van het 115 pk sterke en ultralichte oermodel was al na enkele decennia weinig meer over. De GTI-badge had zijn glans verloren doordat de modellen allang niet meer stonden voor wat ze beloofden, namelijk rijplezier, snelheid en een lekker onderstel, zodat vaders en moeders nu ook in deze gezinsauto konden genieten van sportief rijden.

Anno 2020 lijkt dat een vanzelfsprekendheid, maar in 1975 moest je voor een lekker rijdende auto echt uitwijken naar een sportwagen en dat waren bijna zonder uitzondering onpraktische tweezitters met achterwielaandrijving. Toen de voorwielaangedreven GTI op de markt kwam veranderde dit abrupt. Vijfduizend wilde Volkswagen er maken - een prachtige misvatting.

Het nieuwe voertuig werd namelijk onmiddellijk een icoon omdat de betaalbare Golf GTI de autowereld op zijn kop zette door rijdynamiek en sportieve prestaties toegankelijk te maken voor de massa. Uiteindelijk rolden in totaal 461.690 Golf GTI Mk1 van de productielijnen. De eerste Golf GTI is inmiddels een tijdloze klassieker. Met zijn zes opvolgers tot nu toe is hij de meest succesvolle compacte sportwagen ter wereld geworden. Eind 2019 waren er meer dan 2,3 miljoen exemplaren van de Golf GTI geproduceerd.

Het DNA van de eerste Golf GTI leeft tot op de dag van vandaag voort in de voorwielaandrijving, het sportieve onderstel, de perfecte ergonomie en het authentieke design. Zo’n 45 jaar na de wereldpremière van de eerste GTI brengt Volkswagen nu de achtste generatie op de markt. De eerste Golf GTI van het digitale tijdperk is sterker dan ooit, maar ook digitaal en klaar voor de toekomst, die verregaand autonoom rijden mogelijk maakt tot snelheden van 210 km/u.

Het eerste dat opvalt is dat de auto lager en langer lijkt en dat klopt. De Cw-waarde daalde hierdoor van 0,3 naar 0,275 en dat is zowel goed voor de acceleratie als het brandstofverbruik. Het nieuwe model beschikt ook over een reeks traditionele en volledig nieuwe GTI-exterieurkenmerken. De rode strip in de grille verwijst naar de eerste generatie GTI. Het onderste gedeelte van de voorzijde heeft ook een GTI-specifiek ontwerp met zijn typische, zwarte honingraatluchtinlaat. Andere uiterlijke kenmerken van de GTI zijn de voorspoiler, de diffuser aan de achterzijde en de twee dikke uitlaatpijpen.

Aan de binnenzijde zien we nieuwe sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen die doen denken aan de eerste Golf GTI dankzij hun speciale ergonomie, rode stiksels en een stof in Schotse Scalepaper-stijl op de zitting en rugleuning. Ook zeer herkenbaar: de zwarte golfbal als schakelknop voor de handbak. Het meest opvallende is echter het nieuwe digitale dashboard, waarmee VW concurrenten als de Mercedes A-Klasse en Tesla naar de kroon probeert te steken. Het oogt goed en modern, maar qua ergonomie is de auto erop achteruit gegaan. Doordat nagenoeg alle knoppen zijn verdwenen, moet voor bijna alles het centrale touchscreen worden gebruikt. Daarmee is de vanzelfsprekende bediening waar de Golf om bekendstond verdwenen.

Dat is jammer, zeker gezien het feit dat een aantal concurrenten met dezelfde digitale interieurs alweer op hun schreden terugkeerden door weer meer draai- en drukknoppen toe te voegen. Door menu's scrollen om je airco in te stellen is nou eenmaal minder veilig dan een blindelings te vinden druk- of draaiknop te bedienen. Niet verdwenen is de kwalitatief hoogwaardige afwerking. Een Golf-interieur heeft geen fancy details of moeilijke probeersels om sportief en duur over te komen, maar geeft je toch onmiddellijk veel vertrouwen. Alles voelt goed en solide aan, waardoor je zelfs met je ogen dicht zonder horten en stoten wegrijdt in de nieuwe GTI. Hooguit hadden we een iets lagere zitpositie gewenst om het gevoel van sportiviteit iets verder te verhogen.

Tijdens de eerste meters voel je nog niet direct dat dit een soort sportwagen voor de openbare weg is en dat moet ook niet. Qua comfort is de auto in de normale stand nauwelijks harder dan een standaard Golf, maar dat verandert wanneer de sportstand wordt ingeschakeld. Dan zou je willen dat je op het circuit reed, want de hardheid is redelijk extreem. Gelukkig kent de auto vier rijmodi (Comfort, Eco, Sport en Individual) die zich nauwkeurig laten instellen via het centrale touchscreen. Om te zorgen dat de auto onder alle omstandigheden goed presteert, is er een nieuwe Vehicle Dynamics Manager actief. Dit systeem verknoopt alle systemen waardoor snellere communicatie tussen alle systemen mogelijk is.

Het resultaat is een auto die zijn inzittenden desgewenst op uiterst comfortabele wijze richting de wintersport katapulteert, maar die ook zomaar verandert in een auto die uiterst sportief rijdt. Zo racet de nieuwe Golf GTI extreem neutraal door bochten, zelfs bij hoge snelheden op racecircuits en accelereert hij ook uit bochten zonder verlies van tractie. Dat laatste komt ook en vooral door het standaard sper-differentieel. De auto voelt door de betere samenwerking tussen de systemen uiterst vertrouwenwekkend en tamelijk lichtvoetig aan. Een hele prestatie, aangezien de achtste generatie van de Golf GTI bijna twee keer zo zwaar is als het oermodel. Wie nog meer precisie wil, kan kiezen voor de optionele adaptieve dempers.

Het enige dat je de Golf GTI kwalijk kunt nemen, is het feit dat de concurrentie qua vermogen nog een trapje hoger opereert. De 2,0 liter TSI turbobenzinemotor is weliswaar 15 pk sterker dan de vorige generatie, maar met een vermogen van 245 pk en een koppel van maximaal 370 Nm win je niet automatisch verkeerslichtsprintjes. Volgens VW is het niet verantwoord om auto's met voorwielaandrijving meer vermogen te geven en dus moet je het als GTI-rijder doen met een sprint van 0-100 km/u in 6,3 seconden en een top van 250 km/u - nog altijd prima cijfers anno 2020.

Doordat de Golf GTI nu ook voorzien is van een partikelfilter, is het motorgeluid iets minder indrukwekkend. Het was al niet heel bijzonder omdat ook turbo's al een deel van het motorgeluid wegnemen, vandaar dat ook hier via de speakers extra oorstrelende sensaties worden doorgegeven aan de inzittenden. Wel trekt de motor nu vooral beter door bij hogere toerentallen. De prijs is nog niet bekend, maar gaat al snel richting de 50.000 euro. De nieuwe Golf GTI staat dit najaar bij de Nederlandse dealers.