VW en Porsche roepen 227.000 auto’s terug: problemen met airbag en gordel

‘Tesla verplet­tert Nürburg­ring-re­cord Porsche Taycan’

17 september Het is dé tweestrijd van dit moment in autoland: de Porsche Taycan versus de Tesla Model S. In aanloop naar de echte recordpogingen van later deze week oefende de Model S vandaag al op de Nürburgring. De elektrische Taycan van Porsche deed eerder zeven minuten en 42 seconden over een ronde over het ruim 20 kilometer lange circuit, een recordtijd. Maar volgens omstanders was de Model S ruim twintig seconden sneller.