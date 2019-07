VW en Ford gaan ontwikkelingskosten van zelfrijdende auto's delen

Nu de autoverkopen wereldwijd zakken, hebben de ‘ouderwetse’ fabrikanten weinig andere keuzes dan een bundeling van krachten om Silicon Valley-achtige uitdagers als Tesla te beconcurreren. Ze moeten volgens marktkenners alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat ze de slag missen bij een fundamentele verandering in de aard van het transport.



Volkswagen heeft daarom ingestemd om 2,6 miljard dollar te investeren in Argo AI, een door Ford gesteunde start-up die werkt aan sensoren, software en andere technologieën om auto’s in staat te stellen zelf te rijden. Volkswagen laat zijn eigen project rond autonome voertuigen, gevestigd in München, opgaan in Argo.



In 2021 wil Ford de systemen van Argo plaatsen in autonome taxi’s en bestelwagens in de Verenigde Staten. Volkswagen wil de zelfrijdende technologie gebruiken in een vloot van elektrische busjes met zes zitplaatsen in Europa. Volkswagen staat bekend om zijn hiërarchische cultuur en heeft weinig ervaring met samenwerken met rivalen. Een eerdere alliantie met Suzuki eindigde in 2015 in een teleurstelling voor beide partijen.