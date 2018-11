VW aangeklaagd door consumentenorganisatie

De rechtszaak heeft betrekking op modellen van VW, Audi, Skoda en Seat die uitgerust zijn met de gewraakte EA189-dieselmotor. Door een truc met aangepaste software werd het bij deze auto's mogelijk om uitlaatgas-tests te manipuleren. Eigenaren van zo'n auto kunnen zich in een later stadium alsnog bij VZBV melden om bij de massaclaim aan te sluiten. VW heeft al direct gezegd dat er geen wettelijke basis is voor de zaak.