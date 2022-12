Vuurwerkschade aan je auto vaak niet verzekerd: zo voorkom je het

Deze jaarwisseling geldt er voor het eerst in twee jaar geen vuurwerkverbod meer. Dat betekent waarschijnlijk fors meer schade aan auto’s. Helaas is het lang niet vanzelfsprekend dat vuurwerkschade wordt gedekt door je autoverzekering.

Afgelopen oudjaar bedroeg de schade aan particuliere auto's ruim 2 miljoen euro, aldus de verzekeraars. Dat is een half miljoen meer dan het jaar ervoor. Nu we voor het eerst sinds twee jaar weer volledig ‘los’ kunnen gaan met het afsteken van vuurwerk, is de kans op veel meer schade dan de afgelopen jaren groot.

Lees ook Zo wapen je je auto tegen vuurwerk: tips en trucs

Direct na de jaarwisseling van 2020/2021, de eerste met een vuurwerkverbod, lag het aantal schademeldingen aan auto’s en woningen zo’n 60 procent lager dan een jaar eerder, dus voor corona. Toch liepen auto’s nog voor zeker 1,5 miljoen euro schade op. Met oud en nieuw 2021/2022 stegen de vernielingen naar 2 miljoen euro.

,,Het is natuurlijk een hoog bedrag, maar er was nog een vuurwerkverbod", zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. Een schade van 2 miljoen euro aan auto’s geldt dus gek genoeg als rustig.” De werkelijke schade ligt veel hoger, omdat verzekeraars geen inzicht hebben in de schade aan auto’s die alleen WA zijn verzekerd. De verplichte WA-verzekering dekt namelijk geen vuurwerkschade.

Wat krijg je vergoed per verzekering?

Zo’n 30 procent van de auto’s in Nederland heeft alleen de basis WA-dekking. ,,Als je auto zonder opzet wordt geraakt door vuurwerk en daardoor brandschade oploopt, krijg je de reparatie alleen vergoed als je een WA+ of allrisk verzekering hebt”, aldus Dijcks. Schades die per ongeluk ontstaan, hebben meestal geen gevolgen voor de no-claim korting. Dat betekent dat je premie niet direct procenten hoeft te stijgen als je auto het ongelukkige doelwit is van vuurwerk.

Vandalisme

Is er wel sprake van opzet, bijvoorbeeld als iemand knalvuurwerk in de uitlaat heeft geduwd, dan is er sprake van schade door vandalisme. Die wordt alleen vergoed door allrisk autoverzekeringen. Dijcks: ,,Schade door vuurwerkvandalisme gaat altijd ten koste van je schadevrije jaren en je no-claim korting. Dat betekent dus dat je premie zal stijgen.” Dit is te voorkomen als je weet wie de dader is. In dat geval kun je proberen de schade op hem of haar te verhalen.

Krassen en barsten

Het kruit van vuurwerk dat naar beneden dwarrelt kan makkelijk in de lak van een auto trekken en zo voor lelijke zwartbruine plekken zorgen. Dat soort schade wordt alleen gedekt met een allrisk polis. Het kan slim lijken om te proberen de plekken zelf schoon te maken. Meestal lukt dat met een poetsmiddel, zolang het niet te koud is en het poetsmiddel nog goed uit te smeren is. Pas wel op: gaat er bij het zelf schoonmaken iets mis waardoor de schade nog erger wordt, dan ziet een verzekeraar dat als schade door eigen schuld. Die wordt vergoed, maar dat kost wel schadevrije jaren.

Vuurwerkschade aan plastic delen

Voor plastic onderdelen die zijn geraakt door vuurwerk, kun je aan de slag met speciale kunststofreiniger. Kleine krassen in de lak kunnen worden behandeld met een krasverwijderaar. Ga nooit aan de slag met terpentine, thinner, of andere schoonmaakspullen met een oplosmiddel erin. Diepe krassen en verbrande verflagen zijn alleen bij een professionele autospuiter te repareren.

Een barst in je autoruit kan ook onder vuurwerkschade vallen, als die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een rondvliegende vuurpijl. ,,De reparatie van ruitschade wordt vergoed als je WA+ of allrisk bent verzekerd”, zegt Dijcks van Independer.

Tips om schade te voorkomen

Het is goed om al op nieuwjaarsdag te checken of je auto de oudejaarsnacht ongeschonden is doorgekomen. Dijcks: ,,Meestal moet je schade binnen drie dagen melden bij de autoverzekeraar. Het advies is dit zo snel mogelijk te doen.” Nog beter is het natuurlijk om vuurwerkschade aan je auto compleet te voorkomen. De beste garantie daarvoor is ‘m in een afgesloten garage te parkeren. Een afgesloten terrein, of een openbare parkeergarage, zijn ook veiliger dan de straat.

Daarnaast wordt bij bejaardentehuizen en tankstations zelden tot nooit vuurwerk afgestoken. Auto’s die daar in de buurt staan, lopen dus ook minder kans op schade. Wie z’n auto toch buiten moet laten staan in buurten waar vuurwerk wordt afgestoken, kan ‘m beschermen door er een vochtige, oude deken overheen te leggen. Die beschermt tegen neervallende vuurpijlen en dwarrelend, lak-vernietigend kruit.

Was of wax de auto

Wat ook helpt: je auto kort vóór de jaarwisseling wassen. Of, nog beter: zet ‘m in de wax. Kruit glijdt makkelijk van schone auto’s met een gladde lak en een goede waslaag af, waardoor ze beter zijn beschermd tegen vuurwerkresten dan vieze auto’s. Op nieuwjaarsdag is het slim je auto direct door de wasstraat te rijden, of met de hand schoon te maken. Zo weet je zeker dat er geen vuurwerkresten zitten. Spoel de auto eerst af met water, voor je met sop gaat wassen. Anders maak je mogelijk alsnog krassen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: