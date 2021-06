VS wilde atoombommen gebruiken om wegen aan te leggen

Dit is waarom de A27 moet worden verbreed (maar het voor geen meter opschiet)

15 juni Gaat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd gewoon door of bestaat er nog een kans dat het plan van 1,5 miljard euro sneuvelt? Komende woensdag buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie. Dit is wat je moet weten.