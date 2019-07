‘Vrouwen lopen 73 procent meer risico op ernstige verwonding bij ongeval’

Vrouwen hebben maar liefst 73 procent meer kans op een ernstige verwonding dan mannen, blijkt uit een analyse van bijna 23.000 frontale botsingen in de Verenigde Staten uit de periode 1998 tot 2015. Daarbij waren in totaal meer dan 31.000 mensen betrokken, vrijwel evenveel mannen als vrouwen.



De onderzoekers hebben nog geen idee hoe ze het grote verschil moeten verklaren. ,,Tot we de onderliggende biomechanische factoren begrijpen die een rol spelen bij het verhoogde risico voor vrouwen, is het voor ons ook lastig om er iets tegen te ondernemen’’, stelt Jason Forman, onderzoeksleider bij het Center for Applied Biomechanics, in een persbericht.



Het goede nieuws is dat inzittenden van nieuwere auto’s over het algemeen een verminderd risico op letsel hebben. Vooral schedelbreuken, wervelletsel en buikverwondingen komen veel minder vaak voor bij aanrijdingen met auto's van na 2009. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen deze week in het tijdschrift Traffic Injury Prevention.