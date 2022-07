Vrouw die twee Nederlanders doodreed bij beroemd Frans kasteel: ‘Ik was afgeleid door ruzie’

Burgemeester André Joly noemde het ongeval ‘onbegrijpelijk’. Het gebeurde op een rechte weg en de automobiliste had de zon in de rug. Op de plek des onheils geldt bovendien een maximum snelheid van 70 kilometer per uur. Door de ruzie raakte de bestuurder echter afgeleid. Dat ging er volgens de Française zo verhit aan toe, dat ze van de weg raakte en vol op de fietsers inreed. Verder onderzoek moet uitwijzen of het echt zo is gegaan zoals de vrouw heeft verteld.

Coma

Na de fatale aanrijding moesten de twee inzittenden van de auto uit het wrak worden bevrijd. De 30-jarige medepassagier raakte levensbedreigend gewond en ligt nog altijd in coma. De 39-jarige vrouw werd met gebroken botten en kneuzingen opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege de ruzie kon ze zich de toedracht van het ongeluk niet meer herinneren, zegt ze.

Uit het onderzoek van Franse justitie kwam verder nog naar voren dat de verdachte haar Audi niet verzekerd had en ook niet tijdig had laten keuren. Ook verloor ze eerder een voorbumper nadat ze te hard over een drempel was gereden. Deze had ze niet vervangen, wat wel verplicht is.