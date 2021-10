Zo lukte het hen een topfunctie te krijgen: ‘Geen enkel bedrijf is op zoek naar iemand die alles kan’

Vrouwen zijn in Nederland nog vaak 'de eerste' op een bepaalde positie in het bedrijfsleven. Vooral in de toplaag van bedrijven zijn er niet vanzelfsprekend ook vrouwen aanwezig. We vragen drie 'eerste vrouwen' naar hun ervaringen. ,,Vrouwen vragen zich sneller af of ze het wel waar kunnen maken.''