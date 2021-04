Vrachtwagen verliest lading auto's op A1 bij ongeluk, snelweg afgesloten

De vrachtwagenchauffeur is zaterdag rond 08.30 uur vermoedelijk met zijn voertuig op een botsabsorder gereden, dit is een voertuig dat vaak bij wegafzettingen wordt geplaatst om eventuele botsingen op de vangen. De vrachtwagen is na de aanrijding gekanteld. Ook enkele auto's liggen op de kop.



De A1 wordt vanaf de afslag Rijssen/Enter naar de afslag Holten/Markelo volledig afgesloten. In beide richtingen staat inmiddels een lange file.



De vrachtwagenchauffeur is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.