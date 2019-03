Voorzichtige e-start voor Subaru Forester e-Boxer

Subaru gaat volledig elektrische auto’s bouwen. Dat onthulde een ingenieur van het Japanse merk tijdens een top secret ontmoeting op een verlaten anti-slipterrein in de winterse omgeving van Wenen. Maar deze ontboezeming is niet de reden voor een bezoek aan de Oostenrijkse hoofdstad. Onze autoredactie mocht onlangs onder strikte geheimhoudingsplicht alvast kennismaken met de twee geëlektrificeerde modellen die Subaru vandaag op de autoshow van Genève aan de wereld toont: de e-Boxer versies van de XV en de kakelverse Forester.

Trekpaard

Zoals de naam e-Boxer al doet vermoeden, ligt er hybridetechniek onder de motorkap van de XV en de Forester. De verbrandingsmotor, Subaru’s inmiddels bekende tweeliter benzineboxer met 156 pk, krijgt in zijn zwaarste werkzaamheden bijstand van een 10 kilowatt sterke elektromotor, die energie put uit een klein pakket lithium-ion batterijen.

Om een beeld te geven van de samenwerking tussen beide motoren: als de auto een ploeg was, en je zou er (in de rol van de benzinemotor) een trekpaard voor spannen, dan moest het edele dier hard werken om de akker omgeploegd te krijgen. Knoop je vervolgens ook een shetlandpony (als elektromotor) voor de ploeg, dan kan het paard minder kracht verzetten voor hetzelfde resultaat. Terugvertaald naar een hybride aandrijflijn, gaat het energieverbruik van de motor omlaag zodra hij elektrische assistentie krijgt. Hij consumeert minder benzine, zodat ook de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt.

Stadsverbruik

Subaru heeft de elektromotor vlak achter de continu variabele Lineartronic-transmissie geplaatst. De accu is onder de vloer van de bagageruimte geplaatst, tussen de achterwielen. De batterij heeft een gewicht van 25 kilo, in totaal wegen alle componenten van het elektrische hybride-aandeel 110 kilo. Gezien de accucapaciteit van 1,6 kWh, is meteen duidelijk dat de stroomopslag niet berekend is op volledig elektrische aandrijving over een (relatief) lange afstand.

Wanneer je de EV-knop op de middentunnel hebt ingedrukt, ben je na enkele kilometers door de stroomvoorraad heen en slaat de boxermotor weer aan – net zoals hij bijspringt zodra je de 40 km/uur overschrijdt. Opladen aan de laadpaal of aan het stopcontact is niet aan de orde: de accu wordt bijgeladen door stroomafgifte via de verbrandingsmotor en door regeneratie van de remenergie. Volgens de knappe koppen van Subaru heeft de elektrische ondersteuning het meeste effect in stadsverkeer: dan wordt het gemiddeld benzineverbruik met 11 procent de kop ingedrukt.

Nul verkeersdoden

Na de technische presentatie van Subaru’s nieuwe, in eigen huis ontwikkelde hybridetechnologie, kropen we achter het stuur van de e-Boxer modellen. Daarbij ging onze aandacht vooral uit naar de gloednieuwe Subaru Forester. Dit model gaat de strijd aan met de andere hybride-SUV’s uit Japan: de onlangs op de markt verschenen Toyota RAV4 en de eveneens nog verse Honda CR-V. Natuurlijk mag de Mitsubishi Outlander PHEV met zijn plug-in hybridetechniek ook als alternatief worden beschouwd. Net als de XV is de nieuwe Forester gebaseerd op Subaru’s nieuwe Global Platform, waarop alle toekomstige modellen worden gezet – inclusief de volledig elektrische auto’s die Subaru in voorbereiding heeft.

Los van basisgegevens als de toegenomen maatvoeringen ten opzichte van het vorige model (15 mm langer, 20 mm breder, 5 mm hoger, 30 mm grotere wielbasis), valt over de technische specificaties van de nieuwe Forester op dit moment nog maar heel weinig te vertellen. Tijdens onze eerste kennismaking, begin februari, was de auto nog niet definitief voor Europa gehomologeerd. Onze eerste proefrondjes met de nieuwe Forester legden we af met exemplaren die voor de Chinese markt bestemd zijn. Overigens wil dat niet zeggen dat de Europese Foresters significant van deze testauto zullen verschillen. De eerste indruk is in elk geval positief: de nieuwe Forester biedt heel veel ruimte en zitcomfort. En onder het motto ‘Vanaf 2020 nul verkeersdoden in een Subaru’ schaart het Japanse merk zich op veiligheidsgebied direct naast Volvo. De nieuwe Forester beschikt standaard over EyeSight, een systeem met tal van camera’s en radarsensoren, die de omgeving rond de auto scherp in de gaten houden en de elektronica tijdig inseinen als naderend onheil om een adequate reactie vraagt.

Extra impuls

Op het hermetisch afgesloten testterrein, waar nieuwsgierige pottenkijkers niet welkom zijn, werken we een reeks vooraf uitgezette proefjes af, waarbij we de werking van de hybride-aandrijflijn aan den lijve kunnen ondervinden. De elektrische hulp neemt de benzinemotor niet alleen noeste arbeid uit handen, wanneer onder bepaalde omstandigheden behoefte is aan toegevoegde power, krijg je de gevraagde extra stroomimpuls. Vooral wanneer de boxermotor laag in toeren draait, zorgt het extra koppel van de elektromotor voor een wat vlottere acceleratie.

Uiteraard beschikt de nieuwe Forester over vierwielaandrijving, zoals (vrijwel) elke Subaru. Ook op een modderige ondergrond of op een spekgladde weg in een wintersportgebied toont de elektrische ondersteuning zijn nut. Wanneer de bestuurder zich in een moeilijke situatie heeft gemanoeuvreerd, kan een hindernis door de directe beschikbaarheid van het elektrische koppel nét wat gemakkelijker worden overwonnen.

De aard van het testterrein biedt ons echter niet de gelegenheid om de nieuwe Forester te beoordelen op het verbruik, het veer- en geluidscomfort op de snelweg of de werking van EyeSight of de actieve spoorassistent in druk stads- of snelwegverkeer.

Vriendelijk welkom

De Subaru Forester is geheel nieuw en dat brengt ook weer nieuwe snufjes op elektronisch gebied met zich mee. Zo heeft de auto onder meer gezichtsherkenning. Zodra je instapt, word je vriendelijk door de auto welkom geheten, en bewegen de bestuurdersstoel en de buitenspiegels in de positie die je in het geheugen hebt gezet. Zoiets simpels als een sproeiertje op de achteruitrijcamera hebben we niet eerder gezien.

Het ontwerp van de Forester is echter vooral eentje uit de categorie ‘Hebben wij elkaar niet eerder ontmoet?’ Het is twee keer met de ogen knipperen om te ontdekken dat je met de nieuwe Forester van doen hebt. Subaru hanteert nou eenmaal de evolutietheorie, grootschalige veranderingen horen daar niet bij. En dat geldt ook voor het design. Zou je het nieuwe model naast de eerdere generaties van de Forester zetten, dan zie je dat de auto steeds wat volwassener is geworden. Van compact gebouwde, jongensachtige kruising tussen een stationwagon en een terreinwagen, tot een kloeke SUV die het leven (en ook dat van anderen) inmiddels heel serieus neemt. Verstand komt met de jaren.

Eerste stap

Eind april zijn de e-Boxer uitvoeringen van de Subaru XV en de nieuwe Forester voor het eerste bij de dealer te zien, levering van de eerste exemplaren volgt in het laatste kwartaal van 2019. Net als de definitieve specificaties voor de Nederlandse markt, zijn de prijzen van de auto’s op dit moment nog niet bekend. Net zomin als er over de komst van de eerste volledig elektrische Subaru’s al veel bekend is. Dat ze gaan komen is een feit. De introductie van de e-Boxer hybridemodellen is een eerste voorzichtige stap in die richting.

