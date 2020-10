Voormalig ontwikkelingsingenieur: ‘Top van de Volkswagen Groep wist van sjoemelsoftware’

Voormalig Audi-topman Rupert Stadler en drie andere voormalige kaderleden, onder wie Giovanni P., moeten zich voor de rechtbank verantwoorden na beschuldigingen van bedrog. Volkswagen, het moederbedrijf van Audi, heeft altijd gezegd dat slechts enkele werknemers op lagere niveaus kennis hadden van de sjoemelsoftware, die in 2015 aan het licht kwam. Hun leidinggevenden zouden volgens de Volkswagen Groep niet op de hoogte geweest zijn.



Giovanni P. wordt ervan beschuldigd de software aangepast te hebben zodat emissiewaarden gunstiger uitvielen tijdens testomstandigheden dan tijdens normaal gebruik. Hij heeft inmiddels de meeste van deze beschuldigingen tegen hem toegegeven.



De ontwikkelingsingenieur voegde eraan toe dat hij enkel orders uitvoerde die van hogerhand bij Audi terechtkwamen en dat hij in sommige gevallen niet in de positie was om niet akkoord te gaan met die beslissingen. ,,Niemand kon zeggen: ik weet nergens van‘’, betoogde Giovanni P. voor de rechtbank in München.