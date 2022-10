‘Voorkom inbraak: parkeer je auto op een donkere plek’

Autotest Renault Austral doet alles wat ‘ie moet doen goed

Renault gooit een succesvol model zomaar bij het oud vuil. Voor de opvolger van de Kadjar, die in Nederland zeer veelvuldig te zien is, werd begonnen met een wit vel papier. In dit geval is dat echter niet moedig maar vooral heel erg logisch.

29 oktober