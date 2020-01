Voorkeur voor ‘ouwe bak’: steeds meer klassieke auto's in Nederland

Populair

De groei in het aantal klassieke voertuigen was het grootst bij de merken Peugeot en BMW. Ook reden er in 2019 meer klassieke Porsches, Renaults en Chevrolets op de weg dan een jaar daarvoor. Oude Volkswagens en Mercedessen bleven de meest populaire klassiekers.



De meeste oldtimers staan geregistreerd in Noord-Brabant: bijna 34.000 stuks, oftewel 16,6 procent van het totaal. Zuid-Holland telt er bijna 31.000 (15,1 procent), Gelderland ruim 29.000 (14,3 procent) en Noord-Holland bijna 28.000 (13,6 procent). Nummer 5 is Limburg met ruim 17.000 klassieke auto’s (8,5 procent).



Per hoofd van de bevolking telt Friesland echter de meeste oldtimers: 1 op 57 Friezen heeft een auto van 30 jaar of ouder, gevolgd door de Drenten en Limburgers met 1 op 64. In Zuid-Holland is dat 1 op 119, in Noord-Holland 1 op 102 en in Flevoland zelfs 1 op 145.