Voor deze versimpelde Formule 1-auto heb je geen pitcrew nodig en hij is niet eens superduur

De originele 3.0-liter V10-motor is eruitgehaald en vervangen door een motor van een Formule 3000 racewagen. Waarom? De motor is te starten met een druk op de knop, zodat de nieuwe eigenaar ermee kan rijden tijdens trackday-evenementen op racecircuits zonder dat er een ondersteunende ploeg van monteurs nodig is.

Volledig scherm Formule 1-auto © The Market

De racewagen werd ooit bestuurd door de Japanse coureur Takuma Sato in het Formule 1-seizoen van 2002, met de flamboyante miljonair-zakenman Eddie Jordan als teambaas. De auto heeft nog steeds het door DHL gesponsorde gele exterieur en de originele ‘Suzuka Legend’ kleurstelling uit dat jaar. Sato’s beste finish in die campagne was vijfde tijdens de laatste race van het jaar in zijn thuisland.

Volledig scherm Takuma Sato (links), Eddy Jordan (midden) en Giancarlo Fisichella © The Market

De auto is een van de twee overgebleven auto's die het Jordan F1-team in het seizoen 2002 heeft gebouwd. De racewagen werd ingezet tijdens het lanceringsevenement voor het Jordan Honda F1-team in 2002 op Brussel Airport in België, alwaar teameigenaar Eddie Jordan zijn coureurs voor het nieuwe seizoen onthulde: Takuma Sato uit Japan en Giancarlo Fisichella uit Italië.

Ondanks dat de motor ‘slechts’ acht cilinders heeft, draait het blok moeiteloos 10.000 toeren en ontwikkelt zo'n 520 pk. De auto wordt eind van de maand geveild door het Britse klassieke veilinghuis The Market.