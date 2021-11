Volvo's SUV-Coupé: het hippe broertje van de elektrische XC40

Volvo was al ‘woke’ voordat het woord was verzonnen. Zo nam het bedrijf als een van de eerste autofabrikanten ter wereld afscheid van de nogal omstreden dieselmotoren en begrensde het de topsnelheid van al zijn modellen op 180 kilometer per uur. Ook wil het merk in 2040 klimaatneutraal produceren en moeten alle modellen compleet recyclebaar zijn. Daarnaast maakt Volvo echt werk van de elektrificatie van zijn gamma.

Met de nieuwe C40 brengt het nu zijn allereerste puur elektrische auto op de markt. Daarmee bedoelen we dat dit model niet meer leverbaar is met verbrandingsmotor. Dit in tegenstelling tot zijn technische evenknie, de Volvo XC40 Recharge. De nieuwkomer onderscheidt zich verder eigenlijk alleen door z’n coupé -achtige daklijn en andere designdetails.

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

Dat betekent dat de C40 waarschijnlijk ook een succesnummer wordt, want de XC40 doet het eveneens goed. De elektrische aandrijving staat Nederlanders wel aan vanwege de belastingtechnische voordelen en voor de actieradius hoeft de auto zich ook niet te schamen. Het officiële rijbereik is 418 kilometer, zij het dat Volvo wel wat voorzichtig is met het reclameren van dit getal. Ze houden het zelf liever op ‘tussen de 340 en 400 kilometer netto’.

Aanhanger van 1800 kilo

Andere voordelen zijn de toch net wat meer chique uitstraling dan de Koreaanse concurrenten én het feit dat je met de C40 een caravan of andere aanhanger kunt trekken met een gewicht van maximaal 1800 kilo. En dan is er nog het uitstekend dealernetwerk van Volvo, waarop ook zakelijke rijders graag terugvallen. Bestellen doe je uitsluitend via internet: een concept dat we kennen van zustermerk Lynk & Co. Desalniettemin is hij ook gewoon bij de dealer te bewonderen.

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

De C40 is ondanks de gelijke wielbasis met een hoogte van 1,58 meter zeven centimeter lager dan de XC40. De hoofdruimte die je achterin inlevert door het schuinere dak, valt echter nog behoorlijk mee, want je hebt achterin een kleine centimeter minder hoofdruimte dan achterin de XC40. Ook qua bagageruimte ben je alleen bij het vervoeren van grote spullen in het nadeel, want tot het afdekzeil is de bagageruimte met 413 liter identiek.

10-15 procent minder rijbereik met caravan

De C40 is met 2.185 kilo overigens geen lichtgewicht, hij is zo’n 30 kilo zwaarder dan de XC40 P8 Recharge, maar daar voel je tijdens het rijden niets van. De Volvo voelt zelden zwaar aan en ook helt de auto nauwelijks over in de bochten, een gevolg van het feit dat de accu’s diep onderin de auto zijn weggestopt. En goed nieuws voor caravanbezitters: volgens Volvo zorgt een aanhanger van zo’n 1200 kilo, het gemiddelde caravangewicht, voor slechts 10 tot 15 procent minder rijbereik.

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

Het vermogen van de vierwielaangedreven SUV-coupé wordt overgebracht via twee 150 kW sterke elektromotoren op de voor- en achteras. Volvo noemt dit systeem Recharge Twin. Het is goed voor een systeemvermogen van 408 pk. Dat leidt tot een 0-100 km/h-acceleratie in 4,9 seconden. Exact net zo snel als de XC40 P8 Recharge en weliswaar minder snel dan sommige andere elektrische auto’s, maar de sprint van de C30 blijft indrukwekkend. Later volgt nog een minder dure ‘Core’ variant met slechts één motor.

Zich naar achteren

Het enige echte nadeel ten opzichte van de XC40 is dat het zicht naar achteren ronduit slecht is. Dat is uiteraard een logisch gevolg van het aflopende dak. Een parkeercamera is standaard, maar daar heb je eenmaal onderweg weinig aan. Langere personen zien via de achteruitkijkspiegel vooral veel dak en kunnen daardoor alleen goed zien wat er vlak achter hen gebeurt. Dat is niet handig, zeker niet op de snelweg wanneer verkeer op hoge snelheid aan komt rijden.

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

Doordat je de sleutel bij je hebt, zet de auto alles al klaar om weg te rijden en hoef je dus geen startknop meer in te drukken. Een lekkere zitpositie is dankzij de goede stoelen snel gevonden en dan is het een kwestie van de pook in stand ‘D’ zetten en wegrijden. Een zachte zoemtoon is het enige dat je hoort en ook bij hogere snelheden is het interieur van deze zoevende Zweed een oase van rust. Bij een snelheid van 100 kilometer per uur klinken de banden, het windgeruis en de elektromotor alle drie ongeveer even zacht.

Regeneratie niet instelbaar met flippers

De mate van terugwinning van energie is niet instelbaar. Dat wil zeggen dat je óf geen regeneratie hebt, óf een zogeheten ‘one-pedal drive’. Dat laatste betekent dat de auto bij het loslaten van het ‘stroompedaal’ meteen fors begint af te remmen. Wil je minder hard remmen, dan moet je een beetje gas houden. In de praktijk hoef je dan bijna nooit op het rempedaal te trappen. Met een snellader is de batterij in 40 minuten tot 80 procent opgeladen. De C40 kan maximaal 150 kW aan. Hang je de C40 aan een AC-lader, dan ben je zo’n acht uur bezig om ‘m vol te krijgen. Het zijn allemaal getallen die we kennen van de XC40 en de Polestar 2, waarmee de C40 zijn aandrijftechniek deelt.

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

Binnen is het ook allemaal standaard XC40 wat je ziet en dat betekent een fris Scandinavisch design: ingetogen en toch smaakvol. Het interieur kennen we grotendeels uit de XC40, maar de C40 beschikt over iets meer mooie details. Ook is het nu mogelijk om de actieradius in kilometers af te lezen in plaats van in percentages bij de huidige XC40. De C30 is ook uitgerust met de spraakgestuurde Google Assistant, Google Play Store, Google Maps en andere Google-diensten. De bediening is logisch en werkt feilloos. Leuk detail is dat Volvo in het interieur geen echt leer toepast. Voortaan tref je, indien aangevinkt op de optielijst, alleen nog imitatieleer in de auto. Helemaal ‘woke’ inderdaad.

