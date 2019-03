Volvo's bepalen volgend jaar zelf of je afgeleid bent of onder invloed rijdt

Het Zweedse bedrijf zal vanaf begin volgend jaar alle nieuwe modellen voorzien van camera’s en sensoren om te bepalen of bestuurders dronken achter het stuur zitten of vermoeid of afgeleid zijn. Dit wordt gedaan door camera’s aan de binnen- en buitenkant. Deze worden geholpen door een reeks sensoren. Ze houden het gedrag van de bestuurder in de gaten en brengen de auto veilig tot stilstand wanneer de apparatuur denkt dat de situatie gevaarlijk is.

Een jaar later biedt Volvo klanten ook een nieuwe ‘Care Key’ aan, waarmee ze tijdelijk een lagere maximale topsnelheid voor het voertuig kunnen instellen. Dit bijvoorbeeld wanneer deze wordt uitgeleend het aan jongere familieleden of vrienden. Het idee is overigens niet nieuw. Veel supercars hebben een zogenaamde ‘Valet Key’ die vermogen en topsnelheid terugdringen en Ford levert sinds 2012 het MyKey systeem met dezelfde mogelijkheid.

Samen met de recente aankondiging van Volvo om de topsnelheid van alle modellen te verlagen tot 180 kilometer per uur, zijn deze twee maatregelen genomen in het kader van de Vision 2020-veiligheidsbelofte. Hierin streeft het merk ernaar om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Volvo’s terug te brengen naar nul.