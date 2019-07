Volvo roept 37.000 auto's terug in Nederland wegens brandgevaar

Dat is ook al diverse malen gebeurd, zei een woordvoerder van Volvo op de Zweedse tv-zender SVT, maar tot ongelukken of letsel heeft dit niet geleid.

Het gaat om Volvo's met viercilinder dieselmotoren die vanaf 2014 de fabriek hebben verlaten, onder meer de V40, V60, V70, S80, XC60 en XC90.



In Nederland moeten er 37.000 Volvo's terug naar de garage, vertelt woordvoerder Roger van Polanen van Volvo Cars Nederland. Een relatief groot aantal, in heel Duitsland worden bijvoorbeeld ‘slechts’ 54.000 wagens teruggehaald. ,,Maar Nederland is een Volvo-land, onze auto's zijn populair hier”.



Volvo belooft dat eigenaren de komende week schriftelijk bericht ontvangen over de recall. ,,Een tweede brief volgt als we concreet gaat beginnen met het terugroepen en herstellen”, zegt Van Polanen. ,,Dat zal pas dit najaar zijn, bedoeling is dat alle auto's uiterlijk eind dit jaar zijn hersteld.” Eerder hoeft niet, stelt hij, er is immers geen acuut gevaar. ,,Maar als mensen ongerust zijn of iets vreemds merken tijdens het rijden, moeten ze meteen naar de garage gaan.”